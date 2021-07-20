Москва, 20 июля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. От коронавирусной инфекции вакцинировались 77% сотрудников органов власти Москвы, сообщили 20 июля в оперативном штабе столицы.

Donland.ru Вакцинация

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Уточняется, что сделали прививки 84% сотрудников департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур.

В штабе также напомнили о необходимости вакцинации 60% сотрудников организаций и предприятий ряда сфер, в том числе государственных служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, для переболевших COVID-19 лиц в Подмосковье стала доступна углубленная диспансеризация.