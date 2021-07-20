Тосно, Ленинградская область, 20 июля, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Полицейские обнаружили на земельном участке в Лисинском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области тайник с более чем полутора тоннами наркотика. Об этом 20 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Ранее в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан предполагаемый сбытчик незаконного психостимулятора. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что на территории данного участка находится закопанный в землю тайник с наркотиками. Там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство метамфетамин», — уточнила Ирина Волк.