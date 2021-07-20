Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга готовятся в ближайшее время отменить целый ряд антиковидных ограничений в сфере потребительского рынка. Об этом 20 июля сообщил первый зампредседателя комитета по промышленной политике Александр Ситов, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Фуд-корт

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По словам чиновника, любые ограничения, которые вводятся — это баланс между экономикой и здоровьем граждан.

«Нужно понимать, что мы этот баланс соблюдаем, всегда идем в диалоге с бизнесом. Три пакета мер в прошлом году достаточно успешно реализованы, все меры доведены до предпринимательского сообщества», — заметил Ситов.

Чиновник напомнил, что в 2020 году, когда были введены значимые ограничения, пострадавшими отраслями были признаны около 82 тыс. субъектов предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса (МСП). В этом году их значительно меньше — менее тысячи компаний.

«Мы в диалоге с бизнесом, всегда прорабатываем и внедряем те или иные меры поддержки и сервисы», — заметил Ситов.

Также он уточнил, что для общепита, в том числе фуд-кортов, которые пострадали от закрытия и в этом году, в 2022 году будут действовать особые налоговые льготы. Кроме того, представители бизнеса назвали собственные условия, на которых они смогут продолжить свою деятельность. Например, вакцинировать персонал «островных» павильонов и фуд-кортов перед их открытием. Все предложения были направлены на рассмотрение в Роспотребнадзор.

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«К нам поступают конкретные обращения, на что готовы, в случае не самого благоприятного развития события, но все же позволяющего рассматривать какие-то смягчения ограничительных мер, одновременно не увеличивая риски распространения коронавирусной инфекции. Есть формализованные пункты, предложенные бизнес-сообществом и рассмотренные Роспотребнадзором, которые, одновременно с мониторингом эпидемиологической ситуации, позволяют считать, что в ближайшее время мы будем рассматривать смягчение ограничений», — сказал Александр Ситов.

Он заметил, что с представителями бизнеса уже согласованы те меры, которые они считают допустимыми. Очередной диалог с бизнесом состоится 21 июля.