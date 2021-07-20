Рига, 20 июля, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Жители микрорайонов Дзирциемса и Ильгюциемса столицы Латвии Риги выступили против создания в их местности приюта для бездомных и вытрезвителя. Об этом сообщил rus.lsm.lv.

Цитата к/ф «А по утру они проснулись». реж. Сергей Никоненко.2003. Россия Вытрезвитель

Ранее о планах строительства объявила Рижская дума. Согласно решению главного законодательного органа, это позволит ликвидировать расположенные возле Центрального рынка вытрезвитель и приют.

Общественное движение Дзирциемса и Ильгюциемса отметило в своем обращении в думу, что местные жители понимают необходимость приюта для бездомных, однако считают, что перенос приюта из одного места в другое не решает проблемы.

По мнению авторов обращения, все микрорайоны города должны солидарно участвовать в решении социальных проблем. В Ильгюциемсе и Дзирциемсе уже есть приют, несколько социальных домов, а также женская тюрьма, подчеркивают местные жители.

«Несправедливо для центра снижать бремя социальных проблем и при этом увеличивать его для района Ильгюциемс», — говорится в обращении.

В Риге на данный момент действует один вытрезвитель возле Центрального рынка. В среднем в день сюда привозят 14 человек.