Рига, 20 июля, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В понедельник, 19 июля, в Латвии сделали 7944 теста на коронавирус COVID-19 — положительными оказались 54 пробы. Как сообщил центр профилактики и контроля заболеваний, в течение суток зафиксировано 4 летальных исхода.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Отмечается, что это первый подобный случай за несколько последних месяцев. До 19 июля среднее число умерших в сутки за 7-дневный период составляло менее одного человека.

По данным центра, один из скончавшихся от коронавируса входил в возрастную группу 20−29 лет. В последний раз подобное в Латвии фиксировалось в конце января нынешнего года.

За последние семь дней в стране зарегистрировано 9 летальных исходов. Общее число жертв болезни составило в Латвии 2547 человек. Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 тыс. человек за две недели) составляет 28,5.