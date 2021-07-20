Москва, 20 июля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Число украинских граждан, получивших российские паспорта с 2016 по 2020 год, равняется 978 тысячам, заявил 20 июля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale.

Studsovetmsudt.ru Паспорт гражданина России

Козак «За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины».

Он добавил, что к настоящему моменту российские паспорта есть у 470 тысяч жителей ДНР и ЛНР.