Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Из-за аномальной жары, которая держалась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на протяжении полутора месяцев, повысилась до рекордных отметок температура воды. На этом фоне в водоемах стали разрастаться и разлагаться сине-зеленые водоросли. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля сообщила заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Елена Таргоний.

Елена Молчанова ИА REGNUM Пруд Таврического сада Петербурга

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По ее словам, на минувшей неделе специалисты управления зафиксировали повышение температуры в Неве на пять градусов, по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. В реке Ижоре температура выше нормы почти на 10 градусов.

«Для Невы и Ижоры летом температура считается нормальной +18…+20 градусов», — пояснила специалист.

Такое экстремальное повышение температуры в водных объектах приводит к росту и разложению сине-зеленых водорослей. Их большое скопление уже наблюдается в акватории Финского залива и некоторых реках. С этим же связано изменение цветности воды и запах, который некоторые принимают за сброс сточных вод.

В свою очередь заместитель начальника отдела информации и методического руководства сетью мониторинга загрязнения окружающей среды Центра мониторинга загрязнения природной среды Любовь Фомина заметила, что из-за повышения температуры воды, начиная с мая, в водоемах наблюдается снижение кислорода, что негативно сказывается на обитателях водоемов и человеке.

«Сине-зеленых водорослей большое количество видов, и все они специфичны. Поэтому, каждый водный объект нужно исследовать, иначе это будут неинформативные сведения», — пояснил первый заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Михаил Страхов.

Он добавил, что наибольшее опасение вызывают все малые водоемы, которые не имеют гидрологической связи друг с другом, и там наблюдается довольно интенсивное цветение, это реки Новая, Охта, Оккервиль, Лубья, Мга, Тосно, а в ручьях Капральев (Мурино), Большой Ижорец отмечается аномально низкое содержание кислорода.