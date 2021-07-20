Какие стажировки популярны у российских студентов? Опрос
Москва, 20 июля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Платформа «Россия — страна возможностей» и проект «Профстажировки 2.0» провели опрос более тысячи российских студентов и выяснили, как они относятся к летним стажировкам, что для них наиболее важно во время практики и ради чего они готовы отправиться на летнюю стажировку в другой регион.
Студенты уверены в важности летних стажировок как части образования. Лишь 5% считают их досадной потерей времени.
Чаще всего студенты говорят, что стажировка для них — это возможность получить новые знания и навыки (74%), а также возможность посмотреть, как в реальном времени работают люди в выбранной специальности (61%). Более половины 56% считают, что стажировка — это шанс привлечь внимание работодателя и получить будущую работу. Еще 13% учащихся рассматривают стажировку как возможность увидеть на практике, как устроен бизнес, так как планируют стать предпринимателями. Практически все студенты — 89% — утверждают, что для них важна поддержка наставников и профессионалов во время стажировки.
Пройти стажировку или практику в другом городе готовы 60% опрошенных. Чаще всего готовы к переезду ради стажировки студенты Дальневосточного федерального округа (76%). Менее остальных готовы пройти стажировку в другом городе студенты из Центрального (53%) и Северо-Западного (55%) федеральных округов. Основной причиной для переезда в другой город на стажировку студенты называют желание посмотреть другой город и путешествовать (74%). Также студенты были бы готовы уехать в другой город ради компании мечты (36%).
Студенты, которые не готовы пройти стажировку в другом городе, чаще всего мотивируют свое нежелание отсутствием финансовой поддержки (например, для переезда и проживания) — об этом говорят 60%. Еще 34% переживают о том, что в другом городе им будет одиноко.
36% студентов хотели бы пройти стажировку в общественной (благотворительной) организации и поработать на благо общества. Примечательно, что доля таких студентов выше среди тех, кто уже имеет опыт волонтерства.
В опросе приняли участие 1004 студента из всех федеральных округов России. Он проводился с 31 мая по 7 июля 2021 года.