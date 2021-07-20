Москва, 20 июля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Платформа «Россия — страна возможностей» и проект «Профстажировки 2.0» провели опрос более тысячи российских студентов и выяснили, как они относятся к летним стажировкам, что для них наиболее важно во время практики и ради чего они готовы отправиться на летнюю стажировку в другой регион.

АНО «Россия — страна возможностей» Летние стажировки

Студенты уверены в важности летних стажировок как части образования. Лишь 5% считают их досадной потерей времени.

«Большая часть опрошенных уже проходили практику (68%) и планируют пройти в этом году (64%). Более половины (59%) студентов хотят, чтобы стажировка стала одним из этапов подготовки курсовой и дипломной работы. Лишь 3% студентов сказали, что у них нет никаких сомнений по поводу будущей стажировки. Все остальные испытывают разного плана переживания. Чаще всего учащиеся боятся, что полученные знания не будут пересекаться с реальной работой (об этом сказали 57%), а также боятся разочароваться на практике в выбранной профессии (21%). Для того, чтобы студенты могли уже во время учебы в вузе познакомиться с профессией, получить необходимые надпрофессиональные навыки, мы запускаем «Центры компетенций» с ведущими университетами нашей страны. Уже заключили соглашения о сотрудничестве с 38 вузами, на очереди еще 18. А всего в 2021/2022 гг. мы планируем открыть более 25 Центров компетенций на базе университетов и «пропустить» через них порядка 150 тысяч студентов», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Чаще всего студенты говорят, что стажировка для них — это возможность получить новые знания и навыки (74%), а также возможность посмотреть, как в реальном времени работают люди в выбранной специальности (61%). Более половины 56% считают, что стажировка — это шанс привлечь внимание работодателя и получить будущую работу. Еще 13% учащихся рассматривают стажировку как возможность увидеть на практике, как устроен бизнес, так как планируют стать предпринимателями. Практически все студенты — 89% — утверждают, что для них важна поддержка наставников и профессионалов во время стажировки.

«Для нас важно, чтобы стажировки были максимально полезными для студентов, поэтому мы организуем для ребят знакомство с реальными рабочими задачами компаний. В этом году при поддержке проекта «Профстажировки 2.0» возможность пройти стажировки получили более тысячи студентов из 59 регионов России», — отметил Илья Семин, руководитель проекта «Профстажировки 2.0», который входит в платформу «Россия — страна возможностей».

Пройти стажировку или практику в другом городе готовы 60% опрошенных. Чаще всего готовы к переезду ради стажировки студенты Дальневосточного федерального округа (76%). Менее остальных готовы пройти стажировку в другом городе студенты из Центрального (53%) и Северо-Западного (55%) федеральных округов. Основной причиной для переезда в другой город на стажировку студенты называют желание посмотреть другой город и путешествовать (74%). Также студенты были бы готовы уехать в другой город ради компании мечты (36%).

Студенты, которые не готовы пройти стажировку в другом городе, чаще всего мотивируют свое нежелание отсутствием финансовой поддержки (например, для переезда и проживания) — об этом говорят 60%. Еще 34% переживают о том, что в другом городе им будет одиноко.

36% студентов хотели бы пройти стажировку в общественной (благотворительной) организации и поработать на благо общества. Примечательно, что доля таких студентов выше среди тех, кто уже имеет опыт волонтерства.

В опросе приняли участие 1004 студента из всех федеральных округов России. Он проводился с 31 мая по 7 июля 2021 года.