Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Введение всеобщей обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге может потребоваться, пишет 20 июля «Фонтанка».

Прививка. Цитата из к/ф «Кавказская пленница»

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По словам замглавы регионального комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, в Санкт-Петербурге введение обязательной вакцинации может потребоваться, если не снизятся темпы распространения COVID-19.

Он напомнил, что в регионе уже действует обязательная вакцинация от коронавируса для госслужащих, а также сфера услуг пообещала на 60% провакцинировать своих сотрудников.

Как рассказала глава отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, введение обязательной вакцинации возможно «в случае необходимости».

Чхинджерия «Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять».

По её словам, чтобы провакцинировать население региона на 60%, нужно привить ещё порядка полутора миллионов человек.