Введение всеобщей обязательной вакцинации в Петербурге назвали возможным
Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Введение всеобщей обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге может потребоваться, пишет 20 июля «Фонтанка».
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По словам замглавы регионального комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, в Санкт-Петербурге введение обязательной вакцинации может потребоваться, если не снизятся темпы распространения COVID-19.
Он напомнил, что в регионе уже действует обязательная вакцинация от коронавируса для госслужащих, а также сфера услуг пообещала на 60% провакцинировать своих сотрудников.
Как рассказала глава отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, введение обязательной вакцинации возможно «в случае необходимости».
По её словам, чтобы провакцинировать население региона на 60%, нужно привить ещё порядка полутора миллионов человек.