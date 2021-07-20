Братислава, 20 июля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Жители Словакии, которые не были вакцинированы от COVID-19, не смогут посетить церковную службы с участием Папы Римского во время его паломничества. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 20 июля министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский во время пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

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Данное решение словацкий минздрав принял по согласованию с Конференцией епископов Словакии. Руководство республики ссылается на опасность четвертой волны пандемии, вызванной распространением особо заразного «индийского» штамма коронавируса.

«Наша общая цель — создать условия, при которых Святой Отец увезет прекрасные воспоминания из Словакии. Поэтому мы хотим дать как можно большему количеству людей возможность участвовать в богослужении. В то же время мы не можем сделать посещение службы неограниченным, потому что это связано с очень большими рисками распространения нового штамма», — заявил Ленгварский.

Напомним, Папа Римский Франциск будет находиться в Словакии с 12 по 15 сентября. Понтифик посетит Братиславу, Прешов, Кошице и Щецин. Точная программа паломничества пока не опубликована.