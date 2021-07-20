Москва, 20 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Почти полмиллиона жителей Донбасса получили паспорт гражданина РФ. Об этом в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Оформление заявки на российское гражданство в миграционной службе МВД ЛНР. Заявитель прилагает к пакету документов фотографию

«Если быть точным, порядка 470 тысяч жителей получили российский паспорт. Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах», — сказал Козак.

По его словам, решение о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР «не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения» двух республик в состав России.