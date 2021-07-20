Москва, , 16:11 — REGNUM Ущемление прав русских на Украине является следствием распада СССР. Об этом 20 июля сообщил Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал решение Конституционного суда Украины, признавшего законным запрет на использование русского языка в стране.

«Это следствие распада СССР. Этот процесс не завершен. Это следствие и того факта, что руководство Украины враждебно России. Россия для этой Украины враг», — сказал парламентарий.

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