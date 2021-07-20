Джакарта, , 16:05 — REGNUM Правительство Японии объявило, что отправит в Индонезию тысячи кислородных концентраторов, сообщает Sindonews.

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

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Токио решил предоставить Индонезии экстренную помощь на сумму около $5,6 млн в виде 2800 кислородных концентраторов.

«Япония продолжит оказывать поддержку усилиям Индонезии по преодолению пандемии посредством оказания различной помощи, включая предоставление 2,16 млн доз вакцины, которые были доставлены 1 и 15 июля», — говорится в заявлении посольства Японии в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июля в Индонезии выявили 2 950 058 носителей SARS-CoV-2.

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