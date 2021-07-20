Берлин, 20 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. На устранение последний сильного наводнения на западе Германии, нанёсшего ущерб на несколько миллиардов евро, власти страны намерены направить €400 млн. Об этом говорится в проекте документа, который 21 июля планирует рассмотреть правительство ФРГ, сообщает Bild.

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Эти средства планируется выделить в качестве срочной помощи.

«Федеральное правительство примет все необходимые меры для скорейшего восстановления федеральной инфраструктуры, — говорится в проекте документа. — Ремонт повреждений и реконструкция инфраструктуры потребуют серьёзных финансовых вложений в ближайшие несколько лет».

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на Германию 12 июля. В результате реки вышли из берегов. От разрушительного наводнения пострадали районы на западе страны. В настоящее время известно о 163 погибших. В том числе 117 из них в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и ещё 46 — в земле Северный Рейн-Вестфалия. Большое количество жителей этих регионов числятся пропавшими без вести.

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Восстановление пострадавших от стихии районов может занять несколько лет. По данным Федерального министерства транспорта, только в этой сфере ущерб составляет порядка €2 млрд. Многие участки железнодорожного полотна были разрушены или смыты, ущерб нанесён дорогам и автомагистралям.

По словам главы Германского союза страховщиков Йорга Асмуссена, наводнение 2021 года может стать одним из самых разрушительных с 2013 года, когда сумма ущерба составила в 9,3 млрд евро.