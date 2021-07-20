Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Новая крупная партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») доставлена в Петербург. На Фармбазу поступило 81 000 комплектов из двух доз. Препарат расфасован по одной дозе в ампуле, что максимально ускоряет процесс вакцинации.

Volgograd.ru Вакцина «Спутник V»

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На 19 июля запас вакцины в городе составлял 94 612 комплектов, с поступлением новой партии он значительно увеличивается.

«Город делает все необходимое, чтобы все прививочные пункты работали в нормальном режиме и были полностью обеспечены вакциной», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По данным на 19 июля, в Петербурге привито 1 183 773 человека, из них 819 039 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что городским властям нужно ускорить темпы вакцинации, чтобы до конца лета успеть привить 60% населения.