Екатеринбург, 20 июля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Часть автопарка правительства Свердловской области отдадут врачам для выездов к ковид-пациентам. Об этом сообщил в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Instagram Евгений Куйвашев

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Перед этим аналогичное решение по автомобилям городской администрации Екатеринбурга принял мэр города Алексей Орлов. «Я решил поддержать инициативу и отдать часть машин правительства Свердловской области больницам», — написал Куйвашев.

Также губернатор призвал глав других свердловских муниципалитетов оказать такую же помощь больницам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вновь расширили число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Тем не менее, в других муниципалитетах прививают жителей только в медучреждениях.