Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Властям Санкт-Петербурга нужно ускорить темпы вакцинации населения от коронавируса, чтобы до конца лета успеть привить 60% населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

Дарья Драй ИА REGNUM Указатель на кабинет вакцинации в поликлинике

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По ее словам, в планах у властей привить 60% взрослого населения региона — 2 670 615 человек. Если из этого числа вычесть 1,1 млн уже привитых первой дозой, остается еще около 1,5 млн непривитых горожан.

«Нужно прививать еще больше, более интенсивнее», — подчеркнула Чхинджерия.

При этом она заметила, что в случае необходимости власти могут прибегнуть к принудительной вакцинации, но только в крайнем случае.

«Введение такой обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей все-таки убеждать, разговаривать с ними о необходимости», — добавила представитель Роспотребнадзора.

На сегодняшний день первую дозу вакцины получили чуть более 44% от запланированного числа взрослых петербуржцев.