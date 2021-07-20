Москва, 20 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли РФ едва ли сумеет воздействовать на мелких продавцов, чтобы убедить их снизить цены на овощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала планы данного ведомства добиться того, чтобы снижение цен на овощи у производителей отражалось и на стоимости этих товаров в магазинах.

Овощи

«С крупными торговыми сетями министерство сможет договориться — такой опыт уже есть, — сказала Долгова. — Этим сетям легче дифференцировать торговые надбавки по различным ассортиментным группам товаров, а также обнулить торговые надбавки по продуктам «борщевого набора» (не только российским, но и импортным). Но воздействовать на мелких, не сетевых, розничных продавцов не получится. Сдерживание цен на продовольственных рынках также проблематично. Договориться с этими участниками рынка, скорее всего, возможно при содействии местных администраций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что сезонное снижение цен на некоторые продукты питания — это едва ли не единственный фактор, который в РФ может повлиять на повышение покупательской активности населения.