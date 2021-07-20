Джакарта, 20 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо сделает заявление для прессы относительно введения новых ограничений по коронавирусу в стране, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

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Ожидается, что глава государства выступит с обращением 20 июля в 19:30 по местному времени.

Ранее Джоко Видодо заявил, что правительство ослабит ограничения на общественную деятельность, если передача коронавируса в обществе снизится.

Напомним, ограничения по коронавирусу в Индонезии действовали с 3 по 20 июля 2021 года.