Минск, 20 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Белоруссия не обязана защищать Европейский союз от притока нелегальных мигрантов в условиях введения Брюсселем санкций в отношении республики. Об этом 20 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, до минувшего года ЕС помогал Белоруссии проводить на границе мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией, поставками наркотиков и оружия, и даже создал в Минске «площадку по прекращению войны на востоке Украины».

«И вдруг что-то произошло в прошлом году. Знаете, что. И против нас ввели санкции и нас упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции», — сказал он.

Также белорусский лидер отметил, что он не понимает, как можно, с одной стороны, вводить в отношении Белоруссии санкции, а с другой — требовать от нее же защиты на пограничных рубежах.

«Они нас душат, а мы их будем защищать? Слушайте, не наивно ли это? Это не наивно, это уже безумно. Уже обезумели до того, что начинают требовать то, что вообще не надо произносить вслух», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что несмотря на санкции стран Запада, ВВП Белоруссии необходимо сохранять на уровне 3,5%.