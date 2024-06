Токио, 20 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Энтузиаст по имени Эверест Пипкин смог пройти игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild в «режиме Змейки». Об этом сообщило издание Kotaku.

Nintendo Switch

Геймер поставил перед собой задачу пройти игру так, чтобы ни разу не возвращаться на места, в которых он уже был. Для этого он воспользовался специальным режимом «Путь героя», который показывает весь пройденный героем путь в виде линии на карте.

Журналисты Kotaku сравнили этот вид прохождения со старой игрой «Змейка». В ней геймерам нужно было постоянно двигаться, не пересекая тело своего персонажа-змеи.