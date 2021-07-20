Москва, 20 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ существует опасность того, что рост реальных доходов населения окажется «съеден» ростом инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в РФ на три процента растут реальные располагаемые доходы населения.

Кому достается национальный доход. (фрагмент)

«Это очень неплохой результат для такого сложного периода, — сказала Лебединская. — Даже несмотря на то, что до конца года ещё шесть месяцев, рост реальных доходов, скорее всего, добавит не более процента. Достигнутые 3% получены на фоне масштабных отпусков и начала сезона овощей. Августовские веерные выплаты на школьников, индексации с 1 октября на 3,7% окладов военнослужащим, конечно, положительно скажутся на динамике располагаемых доходов населения».

Однако, как подчеркнула Лебединская, есть опасность того, что инфляция «съест» их положительный эффект.

«Зерновой союз уже объявил о росте цен на хлебную продукцию, — добавила она. — Рост цен на ГСМ, удобрения, скорее всего, приведут к соответствующему росту цен и на плодово-овощную продукцию. Внешняя инфляция спровоцирует рост цен на электронику, лекарственные препараты и другие импортируемые товары и услуги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее одной из причин роста инфляции в РФ назвали монополизацию целых отраслей.