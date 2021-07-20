Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года в Петербурге официально было зарегистрировано более 1,3 млн инфекционных больных, из них немногим более 18% пациентов болели COVID-19. Об этом 20 июля сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) ccipeggy ОРВИ

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По словам Чхинджерия, из более 1,3 млн человек более 90% болели разными респираторными инфекциями.

«Больных новой коронавирусной инфекцией, которые официально были зарегистрированы и которым был присвоен эпидемиологический номер, чуть более 18%», — сказала она.

Также чиновница отметила, что в целом ежегодно в Петербурге регистрируется порядка 2,1—2,2 млн инфекционных больных. За шесть месяцев 2021 года было зарегистрировано 1 314 332 случая инфекционных болезней, в их числе прочие острые респираторные инфекции, помимо коронавирусной, составили 74,8%.

Помимо этого, в Петербурге ежегодно регистрируется острая кишечная инфекция, сальмонеллез, ветряная оспа (в отдельные годы — до 50 тыс. случаев).

«На самом деле этот 1 314 332 случая — это 60 нозологических форм различных инфекционных болезней помимо коронавируса», — пояснила спикер.