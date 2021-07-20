Москва, 20 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Названия девяти новых станций метро Москвы утвердил мэр города Сергей Собянин, подписав соответствующее постановление. Об этом 20 июля сообщает сайт столичного правительства.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Строительство станции метро. Москва

Все станции расположены на Троицкой линии и находятся в процессе строительства.

Наименования получили станции «Крымская» (пересадочная на одноимённую платформу МЦК), «Академическая» (пересадочная на одноимённую станцию оранжевой ветки), а также «Вавиловская», «Тютчевская», «Бачуринская», «Коммунарка» (пересадочная на Сокольническую линию), «Сосенки», «Ракитки» и «Десна».

Всего на линии будет построено 17 станций. Ветка протянется до города Троицк в Новой Москве.

Кроме того, на салатовой ветке метро будущая станция с проектным наименованием «Улица 800-летия Москвы» стала «Яхромской».