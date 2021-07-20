В Москве утвердили названия девяти станций Троицкой линии метро
Москва, 20 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Названия девяти новых станций метро Москвы утвердил мэр города Сергей Собянин, подписав соответствующее постановление. Об этом 20 июля сообщает сайт столичного правительства.
Все станции расположены на Троицкой линии и находятся в процессе строительства.
Наименования получили станции «Крымская» (пересадочная на одноимённую платформу МЦК), «Академическая» (пересадочная на одноимённую станцию оранжевой ветки), а также «Вавиловская», «Тютчевская», «Бачуринская», «Коммунарка» (пересадочная на Сокольническую линию), «Сосенки», «Ракитки» и «Десна».
Всего на линии будет построено 17 станций. Ветка протянется до города Троицк в Новой Москве.
Кроме того, на салатовой ветке метро будущая станция с проектным наименованием «Улица 800-летия Москвы» стала «Яхромской».