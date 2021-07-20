Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции на сегодня привито 44% от запланированного числа горожан. Об этом 20 июля сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)GDJ Прививка

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По словам чиновницы, в городе необходимо привить не менее 60% от численности взрослого населения, что составляет 2 670 615 человек, на сегодняшний день первую дозу вакцины получили чуть более 44% от этого числа.

«Этого мало, недостаточно, — подчеркнула Чхинджерия. — 60% (привитых) позволит сдерживать заболеваемость на социально-приемлемом уровне, чтобы у нас могли работать на постоянной основе образовательные учреждения, чтобы не вводились ограничения на работу торговых заведений. Свыше 80% охвата прививки ведёт к тому, что прекращается циркуляция возбудителя в популяции населения. 60% — первый этап».

Также она заметила, что в работе с «антипрививочниками» необходимо действовать не ограничениями, а путем убеждения.

«Надо разбираться, за счет чего идет кампания против прививки», — добавила спикер.

Напомним, с начала массовой вакцинации в Петербурге привиты 1 183 773 человека, из них 819 039 человек полностью завершили цикл вакцинации.