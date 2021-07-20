* Талибов — запрещённая в России организация

Москва, 20 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут борьбу с правительством Афганистана, интереса к другим странам у них нет. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил 20 июля на дискуссии международного клуба «Валдай».

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Об отсутствии интереса к другим странам талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по его словам, заявляют в контактах с Москвой. Это движение намерено взять под контроль территории афганских правительственных сил.

«Их не интересуют соседние страны, о чём они нам и говорили последние семь лет», — сказал Кабулов.

Он добавил, что пока их вооружённые отряды не переходили границу с Узбекистаном или Таджикистаном и не делали таких попыток. Они заняты внутренними делами, и оснований сомневаться в этом у России нет.

Как сообщало ИА REGNUM, противостояние правительственных сил с боевиками указанного движения продолжается в Афганистане.

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