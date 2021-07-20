Стокгольм, 20 июля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Третью неделю в шведской столице увеличивается количество выявленных случаев заболевания COVID-19. Об этом написала газета Aftonbadet со ссылкой на последний отчет административного совета Стокгольма 20 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С 6 по 12 июля в городе было зарегистрировано 476 новых случаев заболевания COVID-19. По данным журналистов издания, это можно сравнить с 374 случаями заболевания, которые были зарегистрированы неделей ранее.

В частности, растет число случаев заболевания среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. Почти треть всех новых выявленных случаев заболевания COVID-19 связана с поездками жителей Стокгольма за рубеж.

В соседнем лене Уппсала наблюдается небольшое сокращение числа выявляемых случаев заболевания COVID-19, но даже там большинство случаев связано с поездками за границу.