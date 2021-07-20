Москва, 20 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В России наибольшую потребность в инвестициях испытывают как те отрасли, которые пострадали в результате пандемии, так и те, которые продемонстрировали свою способность к очень быстрой трансформации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что инвестиции в основной капитал станут важным драйвером экономического роста РФ.

Анна Красноперова Инвестиции

«Прошлый год показал падение объема инвестиций на 1,4% относительно результатов 2019 года, — рассказал Чередниченко. — Начиная с 2021 года динамика изменилась. По данным Росстата, прирост этого показателя в I квартале (относительно аналогичного периода прошлого года) составил 2%. Правда, относительно IV квартала 2020 года произошло снижение на 61,7%. Но это падение не является показательным и с высокой долей вероятности будет отыграно в соответствующем периоде текущего года при отсутствии критических форс-мажорных обстоятельств. При этом следует учитывать, что наибольшую потребность в инвестиционных ресурсах требуют, с одной стороны, те отрасли, которые пострадали (общественное питание, транспорт, туризм), и те, которые в период пандемии и локдауна показали свою способность к оперативной трансформации и, как следствие, достаточно высокому потенциалу роста. А это индустрии технологий и финансовая сфера».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоусов заявил, что экономика России растет быстрее, чем планировалось.