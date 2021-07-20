Нижний Новгород, 20 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призывает жителей региона привиться той вакциной, которая имеется в наличии, а не ждать поставок другого препарата от коронавируса. Об этом высокопоставленный чиновник написал на своей странице в Instagram.

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«Не надо ждать, когда поступит в регион та вакцина, которую вы особенно ждете», — подчеркнул глава минздрава, обращаясь к нижегородцам.

Также он порекомендовал гражданам продолжить носить маски в общественных местах и как можно чаще пользоваться антисептиком для рук.

По мнению министра здравоохранения, эти три рекомендации позволят не допустить возникновения четвертой волны пандемии коронавируса в Нижегородской области.