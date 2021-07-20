Стокгольм, 20 июля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. 20 июля администрация острова Готланд, расположенного в Балтийском море, объявила, что их лен первым в Швеции успешно провел кампанию по иммунизации населения от COVID-19, достигнув второго из двух целевых показателей, установленных правительством. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Согласно общенациональному плану вакцинации населения Швеции, цель номер один заключается в том, чтобы иммунизация 80% от всех жителей каждого лена в возрасте 65 лет и старше должна быть проведена к 16 мая, что удалось сделать на Готланде и в нескольких других регионах. Второй целевой показатель предписывал, чтобы к 19 сентября достичь 70-процентного охвата первым компонентом вакцины граждан в возрасте 18−64 лет.

Сегодня, 20 июля, последняя цель на Готланде была достигнута раньше срока — 70,44% населения получили свою первую прививку от COVID-19.