Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Ростовской области число участников прививочной кампании, завершивших вакцинации от COVID-19 достигло почти 600 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V )

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В настоящее время участие в вакцинации приняли 93 4060 человек (+ 13 514 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 597 891 человек (+ 11 559 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области предполагается привить от COVID-19 60% населения — это более 2 млн человек.