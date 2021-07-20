Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Летальных случаев от COVID-19 среди привитых от ковида петербуржцев нет. В случае, если привитый заражается, то болезнь протекает в легкой форме. Об этом 20 июля сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Специалист напомнила, что ни одна прививка в мире, в том числе и от коронавируса, не защищает на 100% от заражения. Кроме того, по статистике, у 5−10% привитых не вырабатывают иммунитет.

«Привитый человек гораздо легче переносит заболевание чем непривитый. Умерших среди привитых не было. У тех, кто заболел, тяжесть течения легче, чем у непривитых. Они не попадают в реанимацию», — сказала Ирина Чхиджерия.

Также она заметила, что в Петербурге необходимо привить более 2,6 млн человек — 60% горожан. С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1 183 773 человека, из них 819 039 полностью завершили цикл вакцинации — это 15% от числа населения.