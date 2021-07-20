Куала-Лумпур, 20 июля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Малайзии объявили о 129 случаях смерти от COVID-19 за сутки, сообщает Republika.

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По данным министерства здравоохранения Малайзии, эпидемия унесла жизни 7148 жителей.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 6439 жителей Малайзии. Всего коронавирусом в Малайзии переболели 791 388 человек.

В Малайзии заявили о 10 972 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных граждан в Малайзии достигло 927 533 человек.

Первую инъекцию вакцины против коронавируса в Малайзии сделали 9,8 млн человек. Полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 4,5 млн человек.