Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 20 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 июля.

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Жертвами COVID-19 стали девять женщин в возрасте от 38 до 86 лет и 11 мужчин в возрасте от 58 лет до 81 года. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 4 969 человек.