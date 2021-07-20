Нижний Новгород, 20 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки 29 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4763 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июля в области выявили 527 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 531 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 134 661 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7039 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе выросло почти на 100 нижегородцев.

Читайте также: В Нижегородской области выявили 527 новых случаев заражения коронавирусом