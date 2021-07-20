Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 346 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 июля. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 51 городе и районе Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (119), Аксайском и Зерноградском районах (по 12). Порядка 10% заразившихся — люди старше 66 лет, 11,9% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 105 372 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 93 967 человек.