Москва, 20 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Италия может возобновить приём российских туристов в сентябре, если вакцинация от коронавируса охватит значительное число граждан РФ. Об этом посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил 20 июля ТАСС.

Дмитрий Тимонин ИА Красная Весна Побережье в Италии

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Он выразил сожаление, что из-за пандемии туристы из России почти перестали бывать в Италии. Туристические путешествия не разрешены до сих пор, однако уже в сентябре «обстоятельства могут измениться».

«Надежда на это неразрывно связана с продвижением идущей сейчас кампании по вакцинированию», — пояснил Терраччано.

Дипломат отметил, что заболеваемость может снизиться, если значительное число граждан России сделает прививку. А это заложит основу для решений, которые позволят российским туристам вернуться в Италию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Терраччано призвал российских туристов пройти вакцинацию как можно скорее.

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