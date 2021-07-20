Нижний Новгород, 20 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 20 июля выявили 527 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 531 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 134 661 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус

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За последние сутки выписаны 405 человек, всего выздоровели с начала пандемии 122 859 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 29 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 4763 человек. Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7039 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе выросло почти на 100 нижегородцев.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

По состоянию на 19 июля в регионе проведено 3 104 943 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 10 529 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 366,4.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,01. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда не изменился, на 19 июля остаются свободными 26% коек инфекционного профиля.