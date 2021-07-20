Белград, 20 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Госорганы Сербии разрабатывают новые меры, которые стимулируют граждан привиться от коронавируса. Об этом 20 июля заявил государственный секретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.

(сс) qimono Вакцинация

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Джерлек добавил, что сам он является сторонником обязательной вакцинации всех граждан.

«Очевидно, что четвертая волна коронавируса будет чрезвычайно сильной, если мы не увеличим процент вакцинированных граждан, и поэтому государство готовит меры стимулирования», — рассказал Джерлек изданию Kurir.

По его мнению, если слишком долго тянуть с вакцинацией, вирус может мутировать в такую форму, которая не будет чувствительна к вакцинам. «В последние 200−250 лет иммунизация населения спасала планету, и это единственный способ победить эпидемию», — считает Джерлек.

Напомним, что ранее сербский Штаб по борьбе с коронавирусом заявил о том, что количество зараженных в сутки опять выражается трехзначными цифрами, и поэтому не исключено, что ситуация через несколько недель резко ухудшится.