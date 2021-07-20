В Москве выросли продажи подержанных автомобилей сегмента SUV
Москва, 20 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. По итогам января — мая 2021 года на авторынке Москвы было продано на 47,5% больше подержанных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».
Так, жители российской столицы приобрели за первые пять месяцев текущего года 43 195 машин данного сегмента с пробегом.
Среди проданных за отчетный подержанных кроссоверов и внедорожников в российской столице было: 1348 BMW X5, 1245 Volkswagen Tiguan, 1147 Nissan X-Trail, а также 1127 Nissan Qashqai и 1080 Toyota RAV4.
Всего в Москве за период с начала 2021 года по май включительно было продано 117 807 подержанных легковых автомобилей. Этот показатель на 46,6% больше, чем за тот же период 2020 года.
Напомним, за первые пять месяцев 2021 года жители Москвы потратили на покупку новых автомобилей сегмента SUV 161 млрд рублей.
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