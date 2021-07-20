Москва, 20 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. По итогам января — мая 2021 года на авторынке Москвы было продано на 47,5% больше подержанных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

Так, жители российской столицы приобрели за первые пять месяцев текущего года 43 195 машин данного сегмента с пробегом.

Среди проданных за отчетный подержанных кроссоверов и внедорожников в российской столице было: 1348 BMW X5, 1245 Volkswagen Tiguan, 1147 Nissan X-Trail, а также 1127 Nissan Qashqai и 1080 Toyota RAV4.

Всего в Москве за период с начала 2021 года по май включительно было продано 117 807 подержанных легковых автомобилей. Этот показатель на 46,6% больше, чем за тот же период 2020 года.

Напомним, за первые пять месяцев 2021 года жители Москвы потратили на покупку новых автомобилей сегмента SUV 161 млрд рублей.

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