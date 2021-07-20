Хельсинки, 20 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Финляндии был выявлен 461 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, что стало самым большим числом с апреля нынешнего года. Об этом 20 июля сообщает финский телеканал Yle со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

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«В Финляндии во вторник был зарегистрирован 461 случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 100 773.

При этом уточняется, что самое большое количество новых заразившихся коронавирусом из этого числа (203) было выявлено в Хельсинки и в столичном регионе Уусимаа.

Отметим, сутками ранее в Финляндии было выявлено 156 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.