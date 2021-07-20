Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в Петербурге напряженная, но отмечается замедление темпа роста новых зараженных. Есть надежда, что пик третьей волны уже пройден. Об этом 20 июля сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам представителя управления, заболеваемость в Петербурге за 28-ю неделю, по сравнению с предыдущей семидневкой, выросла незначительно, всего лишь на 2%.

«Постепенно снижается интенсивность эпидемиологического процесса. Ожидаем, что будет снижаться и дальше, — уточнила Чхинджерия. — Говорить о том, что пройден пик третей волны, в Петербурге пока рано, но мы надеемся».

Также специалист указала, что с весны в структуре заболевших 70% составляют люди в возрасте 18−20 и 30−49 лет.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили еще 1934 случая инфицирования. Выписаны по выздоровлению за сутки 1894 человека. Всего с начала пандемии в Северной столице подтверждено 507 507 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 482 894 человека. Общее число жертв COVID-19 за время пандемии в Петербурге составляет 18 424 человека.