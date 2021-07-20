Екатеринбург, 20 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. С 21 по 23 июля 2021 года в Свердловской области ожидаются сильные дожди с грозовым ветром. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Гроза

Ветер может усилиться до 17 метров в секунду. В указанный период лучше отказаться от походов на природу, предупреждают в ведомстве. Во время грозы стоит вообще воздержаться от выхода на улицу.

Автомобилистам рекомендуют не пытаться преодолеть подтопленные участки — следует перестроиться на обочину и переждать ливень. «В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство, пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе грозового шторма в Екатеринбурге упал потолок в ТЦ «Карнавал».