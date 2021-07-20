Оттава, 20 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В то время, как многие жители Канады радуются продолжающейся отмене карантинных ограничений на фоне относительно высоких показателей вакцинации и снижения числа случаев заболевания COVID-19 в стране, миллионы людей во всем мире по-прежнему страдают от разрушительных последствий пандемии коронавируса, отчаянно ожидая своей очереди получить прививку. В этой связи в своем новостном материале от 20 июля журналисты CBC разместили интервью с экспертами и учеными, которые призвали канадские власти помочь развивающимся странам в их борьбе с пандемией.

(сс)GDJ Вакцина

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«Честно говоря, грустно и просто бесит, когда видишь, как другие страны просто … разбирают все, что осталось на полке», — заявил Пабло Цукаяма, микробиолог из университета Cayetano Heredia в Лиме, Перу.

По данным онлайн-исследования Our World in Data, по состоянию на 19 июля 70% канадцев получили хотя бы одну дозу ковид-вакцины, в то время как аналогичный показатель по миру составляет всего 26%.

Некоторые эксперты отмечают, что если Канада, наряду с другими богатыми странами, не предпримет быстрых шагов к резкому увеличению объемов поставки вакцины в бедные страны, это поставит под угрозу самих канадцев.

«Это не просто вопрос благотворительности. Это вопрос личных интересов», — констатировал исследователь из Университета Торонто Прабхат Джа.