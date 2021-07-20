Волгоград, 20 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Волгоградской области 20 июля подтверждены рекордные 315 случаев заражения коронавирусом, что на 18 больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 24 районах региона. Всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 67 764 жителей. Выздоровели 61 234 человека, из них 127 выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 680 пациентов.

Госпитализированы в стационары и лечатся амбулаторно 4 850 человек.