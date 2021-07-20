Анкара, 20 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Турецкий производитель TOGG создал свой первый кузов «товарного» автомобиля на электротяге. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

TOGG Прототип электрокроссовера TOGG

Также на странице были размещены снимки процесса сборки кузова электрокроссовера. Он был изготовлен в особой экономической зоне Турции в Гебзе недалеко от Стамбула. Здесь же будет налажен массовый выпуск данной модели.

В компании подчеркнули, что при изготовлении кузова были использованы исключительно отечественные узлы и детали.

Отмечается, что модельный ряд TOGG к 2030 году будет состоять из пяти моделей. Среди них будут седан, кроссовер С-класса, хэтчбек, компактвэн, а также небольшой кроссовер В-сегмента.

Ранее компания e-Miles представила в Барселоне новый городской электрический квадроцикл, у которого вместо руля джойстик. Авто предназначено для перевозки до четырёх пассажиров.

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