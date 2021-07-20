Москва, 20 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Ново-Огарёво рядом с резиденцией президента РФ Владимира Путина не идёт каких-либо строек. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не располагаю информацией про какие-то стройки. В Ново-Огарево нет никаких строек», — сказал Песков.

Он вновь подчеркнул, что это резиденция главы государства, и там не ведётся какого-либо строительства объектов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Ново-Огарёво рядом с резиденцией главы государства якобы идёт стройка.