Песков опроверг информацию о «стройке» в Ново-Огарёво
Москва, 20 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Ново-Огарёво рядом с резиденцией президента РФ Владимира Путина не идёт каких-либо строек. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Я не располагаю информацией про какие-то стройки. В Ново-Огарево нет никаких строек», — сказал Песков.
Он вновь подчеркнул, что это резиденция главы государства, и там не ведётся какого-либо строительства объектов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Ново-Огарёво рядом с резиденцией главы государства якобы идёт стройка.