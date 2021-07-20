Екатеринбург, 20 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Дело Владимира Васильева, признанного виновным в массовом ДТП в Екатеринбурге, отправлено на новое рассмотрение. Решение принял Свердловский областной суд.

(сс)zoosnow ДТП

Ранее сыну полковника Росгвардии Васильеву было назначено наказание в виде девяти лет и трех месяцев колонии общего режима. В ходе ДТП погибли двое человек.

Васильев пробудет под стражей до 20 сентября 2021 года. Приговор отменён, дело возвратят в Ленинский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансная авария произошла в августе 2019 года. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения и ехал по городу с превышением скорости.