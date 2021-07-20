Джакарта, 20 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за стуки выявили 38 325 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 20 июля в Индонезии выявили 2 950 058 носителей SARS-CoV-2.

За сутки побороть коронавирус смогли 29 791 житель Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 2,2 млн человек.

Кроме того, за сутки эпидемия унесла жизни 1280 жителей Индонезии. Всего от COVID-19 в стране скончались 76 200 человек.

В Индонезии зарегистрировали 550 192 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтеры целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии распространили 175 000 защитных масок в нескольких районах «красной» зоны.