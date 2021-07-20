Москва, 20 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Введение обязательной вакцинации для отдельных категорий работников по большому счету не является чем-то новым для России. Об этом 20 июля заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Те методы, которые используются — это стандартные меры недопуска работника, если он может нанести вред другим людям. Так это у нас всегда было — медицинские книжки. Попробуйте, чтобы работник был допущен к работе без медицинской книжки. Это обычная практика, к которой все привыкли», — сказал парламентарий.

В то же время депутат Госдумы отметил, что вводимые меры должны быть разумны и не избыточны.